Przegląd prasy 8.09.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Trwają prace na budowie zachodniego odcinka drugiej linii metra, który łaczy Bemowo i Wolę. Już wiadomo, że budowa będzie opóźniona o kilka miesięcy i nie zakończy się jesienią przyszłego roku. To opóźni także uruchomienie kolejnych stacji. Aktualnie na odcinku od Powstańców Śląskich do centrum handlowego Wola Park trwa drążenie tuneli, budowa hali torów odstawczych, murowanie pomieszczeń technicznych, a także wyjść ze stacji.

Abonament RTV. Kontrolerzy mogą zapukać do twoich drzwi! Trwają kontrole u osób, które zakupiły telewizor, a nie zgłosiły go do rejestru i nie płacą abonamentu RTV. Kary mogą być naprawdę dotkliwe!

Warszawski ratusz podsumował pierwszy tydzień po powrocie do szkół. Pracownicy placówek, szkół i przedszkoli, ale i uczniowie oraz przedszkolaki stosują się do pandemicznych ograniczeń i zaleceń. Nie zauważono większego buntu wobec restrykcji. Odnotowano jednak kilkanaście zakażeń, a kilkuset uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi trafiło już na kwarantannę.

We wtorek, 8 września rozpoczęto budowę mostu pontonowego na Wiśle. Przygotowania do operacji trwały już od ubiegłego tygodnia. Miasto informuje o utrudnieniach dla pieszych i rowerzystów w rejonie Mostu Północnego. Szczegóły w artykule poniżej.

Do czwartku wojsko wybuduje na Wiśle most pontonowy z rurociągiem, którym popłyną ścieki do stołecznej oczyszczalni "Czajka". Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak obarcza winą za kolejną awarię prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i zapowiada, że miasto będzie musiało tym razem zapłacić wojsku. - Będzie to jednak kwota niższa niż "strefa relaksu" stworzona na Placu Bankowym czy dotacje na organizacje pozarządowe, które zajmują się ideologią równościową - przekonywał we wtorek Błaszczak.