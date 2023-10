Przegląd prasy 9.10.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

W niedzielę, 8 października, w Elektrowni Powiśle po raz siódmy odbyły się Targi Greenville. Wydarzenie jest przeznaczone dla miłośników zieleni w miejskim wydaniu i poszukujących dobrej jakości produktów stworzonych w zgodzie z naturą. Warszawiacy mogli zaopatrzyć się nie tylko w ukochane roślinki, ale też akcesoria do nich czy dekoracje. I skorzystali z tej okazji! Zobaczcie naszą fotorelację z wydarzenia.

W niedzielę, 8 października, odbyła się VII edycja wyprzedaży garażowej na Bazarze Różyckiego. Była to już ostatnia garażówka w tym roku. Wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników unikatowych produktów. Warszawiacy szukali jesiennych perełek - ciepłych swetrów z unikatowymi wzorami, kubków do herbat czy puszystych kocyków - ale nie tylko! Co można było tam kupić? Zobaczcie fotorelację w naszej galerii.