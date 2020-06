Przegląd prasy 9.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06.2020, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imprezy w Warszawie 11-14 czerwca 2020. Polecamy 20 najciekawszych pomysłów na długi weekend”?

Prasówka Warszawa 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Imprezy w Warszawie 11-14 czerwca 2020. Polecamy 20 najciekawszych pomysłów na długi weekend Pandemia koronawirusa cały czas trwa, ale powoli wracamy do normalności. Miasto budzi się po kilkunastotygodniowej kwarantannie. Coraz więcej miejscówek w Warszawie organizuje wydarzenia lub otwiera się dla gości. Przygotowaliśmy przegląd 20 najciekawszych pomysłów na zbliżający się długi weekend - od 11 do 14 czerwca. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do listy. 📢 Warszawa blokuje ponad 345 milionów wydatków budżetowych. Cięcia obejmą m.in. transport publiczny i edukację Stołeczny ratusz zablokował część wydatków budżetowych zaplanowanych na bieżący rok. Zamrożona kwota wynosi ponad 135 mln zł i obejmuje przede wszystkim transport publiczny, głównie remonty, ale także edukację. Jak tłumaczą urzędnicy, cięcia w budżecie to ''skutek walki z koronawirusem oraz nieprzemyślanych decyzji rządu''. Szczegóły poniżej.

📢 Rafał Trzaskowski w Pabianicach: trzy filary mojego programu to inwestycje za rogiem, czyste powietrze i równe szanse na rynku pracy Inwestycje za rogiem, czyste powietrze i równe szanse na rynku pracy - to trzy filary programu kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Prasówka 9.06 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aplikacja ProteGO Safe już do pobrania na smartfony na systemy Android i iOS. Posiada dwa moduły: do autodiagnozy i monitorujący kontakty Wierzymy w odpowiedzialność Polaków, którą już wielokrotnie udowodnili. ProteGo ma sens tylko wtedy gdy większość z nas sięgnie po to rozwiązanie. Wszystko w naszych rękach - podkreślali na wspólnej konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Bezpłatna aplikacja ProteGo jest już do pobrania na systemy Android oraz iOS.

📢 Ile kosztuje ochrona Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość płaci za ochronę ponad 1,8 mln zł rocznie W 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość wydało ponad 1,8 mln zł z subwencji partyjnych na ochronę prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego - wynika z ustaleń Interii. Rok wcześniej na ten cel wydano 200 tys. zł mniej. Według wyliczeń, jeden ochroniarz Kaczyńskiego zarabia ok. 3300 zł dziennie. Za ochronę byłego premiera odpowiada firma Grom Group. 📢 Karetka na sygnale potrąciła rowerzystkę. Przerażające nagranie wypadku pojawiło się w sieci Do wypadku doszło 5 czerwca na Wale Miedzeszyńskim. Jadąca na sygnale karetka wjechała w rowerzystkę przejeżdżającą przez przejście dla pieszych. 14-latka z obrażeniami została przewieziona do szpitala. Dwa dni po wypadku do sieci trafiło natomiast nagranie z tego zdarzenia. Szczegóły poniżej.

📢 Matura 2020 matematyka podstawa. Odpowiedzi, rozwiązania zadań, ARKUSZ CKE. Co było na egzaminie z matematyki 9.06.2020? Relacje uczniów Matura 2020 MATEMATYKA. We wtorek 9.06.2020 odbył się test z matematykyki na poziomie podstawowym. To był egzamin, którego wielu maturzystów obawiało się najbardziej. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie 9.06.2020 r.? Co było najtrudniejsze? Tu znajdziesz gorące relacje uczniów. W materiale także ARKUSZ CKE, zadania, rozwiązania zadań, pytania i odpowiedzi. Sprawdź i porównaj wyniki! 📢 Otwarcie granic Polski: kiedy i gdzie będzie można pojechać na wakacje? Premier zapowiada zmiany Kiedy granice zostaną otwarte? Mateusz Morawiecki 6 czerwca zapowiedział pewne zmiany. W ciągu najbliższych kilku dni Polska otworzy się na Litwę, Łotwę i Estonię. Kiedy otwarcie granic z pozostałymi krajami Unii Europejskiej?

📢 Szumowski: Rozważamy powrót do obostrzeń. "Polacy zapomnieli, że mamy epidemię" Do obostrzeń zawsze można wrócić i na pewno takie scenariusze również rozważamy - stwierdził we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Mam wrażenie, że Polacy w ogóle już zapomnieli, że mamy epidemię - powiedział w RMF FM.

📢 Abonament RTV nie będzie ściągany od dłużników? Pocztę Polską o wstrzymanie działań poprosił Jacek Sasin Abonament RTV powinien płacić każdy, kto posiada radio lub telewizor, ale robi to niewielu. Ostatnio Poczta Polska zaczęła ściągać zaległy abonament od tych, którzy z nim zalegają, a uwaga skupiła się głównie na emerytach i rencistach. Teraz Jack Sasin poprosił o wstrzymanie tych działań. 📢 Poradnik maturzysty. TOP 10 zawodów przyszłości po koronawirusie. Czy warto studiować i na jakie kierunki iść po egzaminie dojrzałości Na jakie studia pójść po maturze? I czy w ogóle warto studiować? Przed wybuchem pandemii koronawirusa maturzyści w Małopolsce mogli mieć co do tego wątpliwości. Na liście pracowników najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w naszym regionie dominowali bowiem fachowcy wykonujący roboty fizyczne, zwłaszcza w budownictwie. Wielkim wzięciem pracodawców cieszyli się także: fryzjerzy, fizjoterapeuci i masażyści, kosmetyczki, pielęgniarki i położne, kierowcy autobusów, magazynierzy, spedytorzy i logistycy oraz sprzedawcy i kasjerzy. Amatorom studiowania pozostawał wybór między inżynierem elektrykiem, inżynierem budownictwa, inżynierem produkcji a lekarzem, dyplomowaną pielęgniarką i specjalistą od logistyki. Wiadomo, że koronawirus namieszał w tym zestawieniu: wiele branż dramatycznie osłabił, inne – zdecydowanie mniej liczne – wzmocnił. Jakie profesje będą gwarantować dobrą pracę w najbliższych latach, gdy pandemia szczęśliwie ustąpi - albo i nie?

📢 Boże Ciało i długi weekend: 9.06.2020 r. Wszyscy jadą nad morze. Lepiej wybrać Świnoujście, bo najtaniej czy apartament w Sopocie - za ile Długiej majówki w tym roku przez koronawirusa praktycznie nie było - inauguracja weekendowych urlopów przeniosła się więc na czerwiec i doskonałą ku temu okazję przynosi rozpoczynający się tydzień - 11 czerwca Boże Ciało, plus jeszcze trzy dni na odpoczynek. Gdzie? Polacy jak jeden mąż i żona najbardziej spragnieni są polskiego morza... 📢 Górnicy na postojowym otrzymają 100 proc. wynagrodzenia. Decyzja rządu wywołała falę komentarzy Wszyscy górnicy za okres postojowego otrzymają 100 procent wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych strat finansowych, ekonomicznych. Bardzo nam zależało, żeby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń, które nas skłoniły do podjęcia takich decyzji - przekonywał w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Decyzja o utrzymaniu wynagrodzenia górników na dotychczasowym poziomie wywołała falę komentarzy, wiele osób zwraca uwagę, że pracownicy z innych branż mają obniżone pensje lub zostali zwolnieni.

