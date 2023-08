Przegląd prasy Warszawa 10.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

W Polsce można zwiedzać nie tylko zamki, pałace, dwory i kościoły. W naszym kraju znajduje się wiele niesamowitych zabytków techniki. Niektóre zrewolucjonizowały cały świat! Zapraszamy do galerii, w której prezentujemy 13 wyjątkowych osiągnięć technicznych, wynalazków i konstrukcji, które do dziś można oglądać w Polsce. Te miejsca mogą was zaskoczyć i zadziwić. Gdzie zobaczycie mosty pośrodku lasu, jak wyglądają podziemia Warszawy, gdzie zaczął się przemysł naftowy? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w artykule poniżej.

Varso to najwyższy wieżowiec nie tylko w Polsce, ale w całej Europie (nie licząc Rosji). Do szczytu anteny ma aż 310 metrów. To też jeden z niewielu budynków w którym wszystkie instalacje techniczne zostały "schowane". To oznacza, że można korzystać z dachu Varso Tower. Kiedyś będzie tam taras widokowy. Na razie miejsce to jest niedostępne dla postronnych. Nam udało się wybrać na szczyt. Stąd zrobiliśmy zdjęcia panoramy Warszawy. Z góry widać całe miasto!

