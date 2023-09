Przegląd prasy Warszawa 10.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Na jednym ze szkolnych boisk w Ciechanowie na Mazowszu doszło do incydentu - postrzelony został uczeń i uczennica. W sobotę policja przekazała, że zatrzymano kolejnych trzech mężczyzn w wieku 25 do 32 lat. Wcześniej w piątek ujęto 30-latka, w którego mieszkaniu znaleziono dwie wiatrówki i śrut. Wszystkim czterem zatrzymanym przedstawiono zarzuty.

Jesienne Targi Książki w Warszawie to jeden z największych w Polsce kiermaszów książek. Wydarzenia odbyło się na placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. Święto to przyciągnęło miłośników czytania w różnym wieku. Targi potrwają do niedzieli. Jakie perełki wydawnicze można tam znaleźć?