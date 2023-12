Przegląd prasy Warszawa 11.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

W niedzielę na Bazar Różyckiego powrócił handel. Zorganizowano tam niewielką garazówkę. Większość straganów wypełniona została przez przedmioty, które szukają "drugiego domu". Nas najbardziej rozczulił napis na jednym ze stanowisk.

Bieg Wolności ruszył spod Aresztu Śledczego na Białołęce. Zawodnicy oddali hołd ofiarom i poszkodowanym podczas stanu wojennego. To właśnie do więzienia przy ul. Ciupagi 1 trafiali internowani opozycjoniści. Co roku, to wydarzenie wspominane jest poprzez organizację biegu.