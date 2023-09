Przegląd prasy Warszawa 15.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

W piątek, 15 września, w centrum Warszawy działkowcy zaplanowali protest. Właściciele ogródków są zaniepokojeni planami miasta, które przewidują przeznaczenie części mokotowskich działek pod zabudowę. - Chcą odebrać nam naszą ziemię, cześć naszych sąsiadów straci swój azyl. Prosimy o przyłączenie się do walki - apelują działkowcy. Szczegóły poniżej.

W Łomiankach pod Warszawą, wędkarz zauważył ciało człowieka dryfujące po Wiśle. Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci. Jak dotąd nie potwierdzono tożsamości zmarłego. Nie wiadomo również, jak doszło do jego śmierci. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura.

P180 to biurowiec zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Domaniewskiej. Firma Skanska odpowiedzialna za jego realizację pochwaliła się dzisiaj także przestrzenią bezpośrednio otaczającą budynek. Jak usłyszeliśmy powstała we współpracy z miastem na działce należącej do stolicy i ma być punktem spotkań, otwartą przestrzenią dla mieszkańców, a jak liczy deweloper także punktem odniesienia i orientacyjnym w przyszłości.

Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!