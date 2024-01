Przegląd prasy Warszawa 20.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Prasówka Warszawa 20.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nowy klub bilardowy został otwarty w Blue City. Znajdziemy tam 40 stołów bilardowych i 20 stanowisk do gry w rzutki - a to wszystko zaledwie przedsmak tego, co zostało przygotowane. Złota Bila to największe tego typu miejsce w Warszawie.