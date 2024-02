Przegląd prasy Warszawa 20.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

W Warszawie powstał atelier diamentów House of Diamond. To pierwsze takie miejsce w Polsce. Można tam nabyć diamenty najwyższej klasy, najwyższej czystości i barwy potwierdzone certyfikatami największych instytutów gemmologicznych. Właściciele nowej polskiej marki mają w planach coś więcej. O tym w tekście poniżej.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W czwartek 15 lutego na warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Do jednego z tamtejszych lokali gastronomicznych wszedł pijany mężczyzna i trzymając w ręku nóż zaczął grozić klientom. Okazało się, że agresor to stołeczny policjant. Funkcjonariusz został zatrzymany, usłyszał zarzuty i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Gminy Warszawa, Izabelin i Stare Babice podpisały dziś porozumienie w sprawie budowy ciągu dróg od planowanego w przy ości węzła "Janickiego" na trasie S7. Realizacja inwestycji ma zapewnić sprawniejszy wjazd do Warszawy od strony zachodniej i lepszy dojazd do Puszczy Kampinoskiej. Jeszcze nie dawno były wątpliwości czy węzeł powstanie, ale działania miasta mają przyczynić się do uwzględnienia go w inwestycji.