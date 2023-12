Przegląd prasy Warszawa 22.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.12, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imprezy w Warszawie 22-26 grudnia, 2023. Co robić w weekend i święta w stolicy? Sprawdzamy”?

Prasówka Warszawa 22.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Imprezy w Warszawie 22-26 grudnia, 2023. Co robić w weekend i święta w stolicy? Sprawdzamy Imprezy Warszawa 22, 23, 24, 25, 26 grudnia, 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w stolicy w grudniowy weekend tuż przed świętami oraz w czasie Bożego Narodzenia? Jeśli planujecie w tym czasie zostać w mieście to czekają na Was muzea z wyjątkową ofertą, jarmarki, targi i różnego rodzaju zajęcia sportowe. Prezentujemy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie w dniach od 22 do 26 grudnia 2023 roku. Co robić w stolicy? Gdzie warto pójść? Wejdź w naszą galerię zdjęć i sprawdź.

📢 Bazarek pod Warszawą za 8 milionów złotych. Słynne targowisko zmieni się nie do poznania. Prace ruszą w przyszłym roku Targowisko znajdujące się przy ulicy Orlej w Otwocku w niedalekiej przyszłości przejdzie potężną metamorfozę. Budynek zaprojektowany przez pracownię "Paka Projekt Paweł Kaniewski" ma nawiązywać do charakterystycznego dla miasta stylu nadwiślańskiego, czyli świdermajeru. Koszt całej inwestycji szacuje się na około 8 milionów złotych. Początek inwestycji zaplanowano na przyszły rok.

📢 Wzrost liczby oszustw przed świętami. Policja ostrzega przed SMS-ami o dopłatach do przesyłek lub błędnym adresie dostawy Próby oszustw przy pomocy fałszywych SMS-ów wzrastają w okresie przedświątecznym. Wiele osób czeka na dostawę przesyłek, które zamówili z okazji zbliżających się świąt. Oszuści chcą wykorzystać tę sytuację, wysyłając informację o nieoczekiwanej dopłacie do przesyłki lub zmianie adresu dostawy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzega, że wystarczy jedno kliknięcie, żeby stracić poufne dane i pieniądze.

Prasówka 22.12 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogłoszenia z klatek schodowych. Takie rzeczy w 2023 roku? Nie do wiary, że tak komunikują się lokatorzy! Zobaczcie najśmieszniejsze teksty! Klatka schodowa w bloku mieszkalnym to miejsce, gdzie krzyżują się losy różnych mieszkańców. Często pełni ona rolę centrum informacyjnego dla lokalnej społeczności. Pojawiają się tu ogłoszenia, informacje i prośby, wywieszane na tablicy. Niektóre z nich to prawdziwe perełki i potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Zobaczcie sami!

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Lexus LBX 1.5 Hybrid 136 KM. Część druga tj. dane techniczne, wrażenia z jazdy i podsumowanie Dość długo musieliśmy na niego czekać, ale chyba było warto. Warto było czekać na model, który stanowi przepustkę do świata Lexusa – niedrogą, przystępną, atrakcyjną wizualnie i pod względem wykończenia. Ten miejski crossover dostępny jest w wielu ciekawych wersjach, ale każda z nich ma w sobie to, co najważniejsze – charakter japońskiej marki. Sprawdziliśmy to auto bliżej podczas pierwszych jazd dziennikarskich w okolicach hiszpańskiej Walencji. 📢 Tunelem POW w Warszawie przejechało już ponad 53 mln kierowców. Minęło dwa lata od otwarcia obiektu 20 grudnia 2021 roku oddano do użytku kolejne 4,6 km drogi ekspresowej S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. Po dwóch latach od funkcjonowania nowego odcinka trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała najnowsze dane dotyczące przeprawy. Okazuje się, że od momentu otwarcia tunelu, skorzystało z niego ponad 53 mln kierowców, co daje średni dzienny ruch ok. 76 tys.

📢 Tragedia na Mazowszu. Pijany kierowca potrącił 42-latka na nieoświetlonej drodze. Pieszy zginął na miejscu Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło we wtorek około godziny 22:00 w Nowej Otoczni na Mazowszu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca fiata potrącił 42-letniego pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu wypadku. 47-latek w momencie zatrzymania miał w organizmie ponad 1,9 promila alkoholu. Grozi mu do 16 lat więzienia. 📢 Niespodzianka dla kierowców w Warszawie. Jeszcze przed świętami cztery ulice i dwa skrzyżowania na Mokotowie zostaną otwarte Dobra wiadomość dla zmotoryzowanych! Najpóźniej 23 grudnia kierowcy będą mogli pojechać ulicami na Mokotowie, które dotychczas były zamknięte ze względu na budowę trasy tramwajowej do Wilanowa. Jak informuje stołeczny ratusz, przejezdny będzie cały ciąg czterech przebudowanych dróg o łącznej długości 2,5 km – od Puławskiej przez Goworka, Spacerową i Gagarina do Czerniakowskiej.

📢 Mężczyzna przewoził choinkę na przedniej szybie. Policjanci byli w szoku W ręce policjantów z Pruszkowa koło Warszawy wpadł 68-letni kierowca. Mężczyzna przewoził w niebezpieczny sposób choinkę na swoim samochodzie. Drzewko zasłaniało widoczność. 📢 Trwa protest przed siedzibą TVP. Tłumy na Woronicza w Warszawie. "Przynieśli biało-czerwone flagi" Przed siedzibą Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie trwa manifestacja. Protesty, które odbywają się przez cały dzień, związane są ze zmianami władzy w TVP. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odwołaniu dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. 📢 Wygrana w Lotto w Warszawie. Szczęśliwy gracz wzbogacił się o 2 mln zł We wtorek, 19 grudnia odbyło się kolejne losowanie gier Lotto. Tego dnia podały dwie duże wygrane, jedna z nich w Warszawie. W stolicy odnotowano „szóstkę” w Lotto, zaś w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) – wygraną III stopnia w Eurojackpot.

