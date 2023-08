Przegląd prasy Warszawa 23.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Awaria metra w Warszawie. Pociągi linii M1 nie jeżdżą na sześciu stacjach. Ogromne utrudnienia”?

Prasówka Warszawa 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Awaria metra w Warszawie. Pociągi linii M1 nie jeżdżą na sześciu stacjach. Ogromne utrudnienia Pierwsza linia metra we wtorek, późnym popołudniem, nie jeździ na sześciu stacjach. Kursuje w pętlach Młociny - Politechnika i Kabaty - Stokłosy. Powodem utrudnień jest awaria pociągu na stacji Wilanowska.

📢 Śmiertelny wypadek koło Warszawy. Na dk 92 zderzyły się dwa auta. Nie żyją dwie osoby Do zderzenia dwóch aut osobowych doszło na dk 92 na odcinku Sochaczew – Błonie w miejscowości Topołowa. Dwie osoby zginęły na miejscu. 📢 W Warszawie powstaje wyjątkowe miejsce, które będzie pomagać. Dla dzieci i dorosłych. To pierwszy taki obiekt w stolicy Na warszawskiej Białołęce powstaje wyjątkowa przestrzeń dla osób autystycznych. Znajdą się w niej szkoła, przedszkole oraz przestrzeń do diagnozy i terapii autyzmu. Pomoc trafi do tysięcy dzieci i osób dorosłych w spektrum autyzmu rocznie. Będzie tam pracować ponad 100 specjalistów. Obecnie trwa rekrutacja dla osób, które będą tworzyć to wyjątkowe miejsce.

📢 Wąska kuchnia w bloku – jak ją urządzić? Zobacz na zdjęciach, jak najlepiej zaplanować zabudowę. Warto skorzystać z tych 10 pomysłów Wąska kuchnia to częsta bolączka osób, które mają mieszkanie w bloku. Urządzenie takiego problematycznego wnętrza może stanowić dla właściciela spore wyzwanie aranżacyjne. Przedstawiamy 10 pomysłów na zagospodarowanie wąskiej kuchni w bloku. To łatwiejsze niż nam się wydaje!

📢 Rozbudowa dworca Warszawa Gdańska. Kolejarze budują nowy peron, będzie też tunel. Czy uda się zmniejszyć tłumy? W lutym tego roku pisaliśmy o problemach na stacji Warszawa Gdańska. Temat wraca regularnie bowiem perony stacji i tunel prowadzący do metra regularnie są przepełnione. Zaczęła się już budowa nowego peronu na stacji. Ma też powstać nowe przejście podziemne. Okazuje się, że kładki, do których PKP PLK tak długo się odwoływała, były niewystarczające. 📢 Latarnie sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przejdą renowację. Konserwator chce wpisać 8 kandelabrów do rejestru zabytków Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie dotyczące dekoracyjnych latarni zlokalizowanych przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. - Zachowanie oraz konserwacja kandelabrów jest konieczna ze względu na wartość artystyczną obiektów - tłumaczy prof. Jakub Lewicki.

📢 Pożar Sulejówek. Spłonęła zabytkowa willa. Konserwator zawiadamia prokuraturę. "Prawdopodobnie podpalenie" Złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o zniszczeniu zabytku oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki. Chodzi o sobotni pożar zabytkowego świdermajera w Sulejówku. 📢 Byłam na Nightskatingu w Warszawie. Dlaczego tłumy chcą jeździć po ulicach Warszawy? W ubiegły weekend odbyły się dwa przejazdy rolkarzy po ulicach stolicy. Wzięłam udział w jednym z nich. Podczas trwania całego wydarzenia zebrało się ponad tysiąc osób. Co przyciąga takie tłumy na to wydarzenie? 📢 Wypadek w Warszawie. Zmarła 87-latka przytrzaśnięta przez drzwi autobusu. Trwa śledztwo prokuratury 87-letnia kobieta, która 7 sierpnia została przytrzaśnięta przez drzwi autobusu, zmarła w szpitalu po trzech dniach od wypadku. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie. Śledczy nie wykluczają, że po uzyskaniu pełnego materiału dowodowego powołają biegłego z zakresu ruchu drogowego i badania wypadków drogowych.

📢 Awaria metra w Warszawie. Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Zamknięte trzy stacje Duże utrudnienia na I linii metra w Warszawie. Ze względu na pozostawiony bagaż na stacji Młociny pociągi kursują na trasie: Kabaty-Słodowiec. Warszawski Transport Publiczny poinformował o uruchomieniu komunikacji zastępczej na trasie Metro Słodowiec - Metro Młociny w obydwu kierunkach. 📢 Te buty podczas Sopot Festival miała na nogach niemal co druga gwiazda, w tym Wieniawa i Kozidrak! Są wygodną opcją na wielkie wyjścia Beata Kozidrak w tym modelu butów spacerowała przed wejściem na scenę, a w innej parze szalała podczas występu. Julia Wieniawa miała je na nogach dwa razy, w dwóch różnych wydaniach. Na sopockim festiwalu pojawiły się w nich też między innymi Anna Senkara czy Ola Filipek, a to nie koniec listy. Zobacz wybierane przez gwiazdy buty, które są zarazem efektowne, jak i... całkiem wygodne.

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem. 📢 Atak maczetą w Warszawie. Niebezpieczny finał kłótni o dziewczynę. 24-latek, który ranił innego mężczyznę, trafił do aresztu Policja zatrzymała 24-latka podejrzanego o uszkodzenie ciała, kierowanie gróźb karalnych oraz ukrywanie dokumentów. Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna zaatakował pokrzywdzonego powodując u niego rany cięte kolana, po czym uciekł z miejsca. Agresor usłyszał zarzuty karne i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

📢 Akcja drogówki pod Warszawą. 39-latka wiozła w bagażniku męża, który kręcił film. Kobieta otrzymała wysoki mandat 39-latka kierująca samochodem marki Subaru została ukarana mandatem w wysokości 1 500 złotych. Otrzymała także 10 punktów karnych. Wszystko za sprawą jej nieodpowiedzialnego zachowania. Kobieta przewoziła w bagażniku męża, który nagrywał jadące za nimi auto koleżanki. 📢 Minął ponad rok od napadu na konwojenta przed bankiem w Warszawie. Na jakim etapie jest śledztwo? Przypominamy głośną sprawę z ubiegłego roku, kiedy to na Mokotowie w Warszawie doszło do napadu na konwojenta przewożącego do banku pieniądze. Napastnicy podjechali czarnym samochodem typu SUV i wyrwali mężczyźnie torbę z gotówką. W czasie akcji padły strzały. Pytamy Prokuraturę Okręgową w Warszawie na jakim etapie jest śledztwo.

