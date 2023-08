Przegląd prasy Warszawa 24.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

W Warszawie szykują się spore utrudnienia w ruchu drogowym. Pojazdy komunikacji miejskiej pojadą objazdami. Kierowcy muszą liczyć się z zamkniętymi ulicami. Wszystko za sprawą muzycznych imprez. Od środy do soboty, od 23 do 26 sierpnia w stolicy odbędzie się SBM FFestiwal, Undercover Festival, oraz koncert Dawida Podsiadło.

Siódmy w Warszawie sklep sieci Castorama już otwarty. 23 sierpnia od godziny 6:30 klienci mogą korzystać z marketu budowlanego znajdującego się przy ulicy Bartyckiej. Nowy obiekt handlowy wyróżnia jedyny w Polsce, dwupoziomowy układ budynku. W związku z nowym otwarciem na odwiedzających sklep przy ul. Bartyckiej od 23 do 27 sierpnia czeka loteria. Więcej szczegółów w artykule poniżej.

Straż Miejska została wezwana do nieobyczajnie zachowującej się pary na ławce przed jednym z budynków na warszawskim Targówku. Gdy mundurowi przybyli na miejsce, zauważyli prawie nagą, nieprzytomną kobietę z raną głowy. Towarzyszył jej mężczyzna, który na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. Strażnicy szybko go zatrzymali i przekazali w ręce policji.

Karetka pogotowia przewożąca na sygnale dwie osoby, które zostały poszkodowane w wypadku w Potasznikach, zderzyła się z samochodem osobowym. Ambulans przewrócił się na bok. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Garwolinie.

Dwie kolejne karetki wraz z wyposażeniem wyruszyły we wtorek z Warszawy na Ukrainę. Pojazdy będą służyć w miejscowościach Berdyczów i Brody. W uroczystym przekazaniu ambulansów udział wziął m.in. Adam Struzik. - Nie możemy zapominać, że nasi przyjaciele zaatakowani przez Rosję nadal walczą i bronią swojego kraju - mówił marszałek województwa mazowieckiego. Do tej pory ze stolicy kraju do naszych wschodnich sąsiadów wyjechało łącznie 8 karetek pogotowia.