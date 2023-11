Przegląd prasy Warszawa 25.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z piątku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powstała nowa aplikacja do zwiedzania Warszawy i okolic. W Warsawpolis Guide znajdują się najlepsze atrakcje i gotowe trasy”?

Prasówka Warszawa 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Powstała nowa aplikacja do zwiedzania Warszawy i okolic. W Warsawpolis Guide znajdują się najlepsze atrakcje i gotowe trasy Z nową aplikacją Warsawpolis Guide można zwiedzić nie tylko Warszawę, ale też 21 okolicznych gmin. Wirtualny przewodnik zawiera gotowe szlaki turystyczne, prawie 800 obiektów oraz mapy. Użytkownicy mogą także zaplanować swoje własne trasy, a nawet pocztówki. Szczegóły poniżej.

📢 Kamienica przy ul. Wilczej 32 w Warszawie wpisana do rejestru zabytków. "Jeden z najbardziej imponujących budynków Śródmieścia" Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego kamienicę położoną przy ul. Wilczej 32 w stolicy. Profesor Jakub Lewicki poinformował, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu.

📢 Plac Bankowy w Warszawie. Jak zmieni się zabetonowana przestrzeń? W planach m.in. deptak i więcej zieleni Jak zmieni się plac Bankowy? Na początku listopada ruszyły spotkania dotyczące metamorfozy tego miejsca. W warsztatach wzięli udział urzędnicy, specjaliści oraz mieszkańcy. Wspólnie zdecydowano, że m.in. na placu pojawi się więcej zieleni, w miejscu parkingu stanie skwer z fontanną, a pomnik prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego zmieni swoje miejsce. Szczegóły poniżej.

Prasówka 25.11 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Awaria magistrali na warszawskiej Chomiczówce. Ponad 100 budynków bez ogrzewania i ciepłej wody. Trwają prace naprawcze W piątek 24 listopada doszło do poważnej awarii magistrali na Chomiczówce. Przy ulicy Conrada 15a pękła rura o średnicy 500 mm. W wyniku zdarzenia, mieszkańcy ponad 100 budynków zostali bez ogrzewania i ciepłej wody. Trwają prace naprawcze. Ze wstępnych informacji wynika, że problemy zostaną usunięte do godziny 22:00.

📢 Absurd na Puławskiej. Przystanek blokował chodnik i wyjście z apteki. Po dwóch miesiącach zlikwidowano feralną inwestycję Na początku października na ulicy Puławskiej stanęła nowa wiata przystankowa. Mieszkańcy Mokotowa natychmiast określili ją mianem absurdu architektonicznego. Wiata była tak szeroka, że zablokowała znaczną część chodnika oraz wyjście z apteki. Po blisko dwóch miesiącach wiata zniknęła z tego miejsca, by kilkadziesiąt metrów dalej stanęła nowa, węższa. Szczegóły poniżej. 📢 Zabójstwa psów na Mazowszu. Policja zatrzymała 39-latka podejrzanego o mordowanie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem W ręce policja trafił 39-latek podejrzany o zabicie trzech psów. Ostatnie ze zwierząt najpierw uderzył młotkiem, a następnie wrzucił do paleniska w piecu. Interweniujący policjanci odnaleźli zwęglone szczątki czworonoga w śmietniku, w pobliżu domu zatrzymanego. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu do pięciu lat więzienia. Do akcji mundurowych doszło na terenie powiatu mławskiego.

📢 Trasa Łazienkowska. Dwa tygodnie utrudnień przy Agrykoli. Będą zwężenia W poniedziałek, 27 listopada, rozpocznie się rozbieranie przejazdów pomiędzy jezdniami Trasy Łazienkowskiej. To już ostatnia prosta na przywróceniu organizacji ruchu sprzed remontu, który w dużej mierze sparaliżował ruch na tym odcinku na ostatnie wiele miesięcy. Niestety, przez dwa tygodnie trasa zostanie zwężona o jeden pas. 📢 Wypadek tramwajów w Warszawie. Zderzenie na moście Gdańskim. Cztery osoby w szpitalu Wypadek tramwajów w Warszawie. Do zdarzenia doszło na moście Gdańskim. Utrudnienia w ruchu. - Cztery osoby zostały poszkodowane i zostały przewiezione do placówek medycznych - powiedziała mł. asp. Małgorzata Gembczyńska ze stołecznej policji. 📢 Nasz Nowy Dom. Pani Ania samotnie wychowywała trójkę dzieci w domu bez ogrzewania i łazienki. Ekipa programu odmieniła los rodziny "Nasz nowy dom" to program telewizyjny, który pomaga potrzebującym rodzinom w metamorfozie ich domów lub mieszkań. Osoby te często mieszkają w zapuszczonych, nienadających się do życia lokalach. Tym razem Elżbieta Romanowska wraz z ekipą gościła we wsi Jackowo Włościańskie, gdzie pomogła stanąć na nogi pani Ani. Kobieta jest po dwóch nieudanych związkach, samotnie wychowuje trójkę dzieci. Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza jej domu.

📢 Wypadek na stacji Warszawa Śródmieście. Pociąg Kolei Mazowieckich potrącił mężczyznę. Występują ogromne utrudnienia w ruchu Na stacji Warszawa Śródmieście, pociąg jadący w kierunku wschodnim potrącił mężczyznę. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu są wszystkie służby. Poszkodowany trafił do szpitala - przekazał oficer prasowy z Komisariatu Kolejowego Policji asp. sztab. Artur Wojdat. Występują olbrzymie utrudnienia w ruchu kolejowym w kierunku stacji Warszawa Wschodnia. 📢 TT Warsaw - Międzynarodowe Targi Turystyczne. Prawdziwa gratka dla miłośników podróży. Trwa 29. edycja wielkiego wydarzenia Trwa 29. edycja TT Warsaw - jednego z największych wydarzeń dotyczących branży turystycznej i podróżowania w Europie. Międzynarodowe Targi Turystyczne to świetna okazja do zapoznania się z ofertami biur podróży, hoteli, resortów, jak również linii lotniczych. Nie brakuje tu także przedstawicieli agencji turystycznych, organizatorów wycieczek i operatorów transportu. Impreza trwa od 23 do 25 listopada. Poniżej nasza fotorelacja z pierwszego dnia targów, które odbywają się w podwarszawskiej hali Ptak Warsaw Expo.

