Przegląd prasy Warszawa 25.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Kamienica Walusińskich znajdująca się przy ulicy Bednarskiej 25, to jeden z najbardziej unikatowych warszawskich budynków. Przetrwał on bowiem II wojnę światową w niemal nienaruszonym stanie. Jest to też najprawdopodobniej jedyny zachowany obiekt nawiązujący do romantycznego gotyku angielskiego na terenie stolicy. Niestety, od wielu lat popada w ruinę. O głos w sprawie zapytaliśmy przedstawicieli dzielnicy Śródmieście.