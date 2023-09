Przegląd prasy Warszawa 27.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Warszawa ma otrzymać łącznie 3 miliardy wsparcia z budżetu centralnego. Wiemy już, że środki mają trafić do stolicy do roku 2030. Okazuje się, że w tym roku będzie to 5 milionów złotych. Znamy dokładny podział kwot na poszczególne lata, a także znamy pierwsze decyzje ratusza, na co chciałby przeznaczyć otrzymane od rządu wsparcie.

Co z przetargiem na uzyskanie decyzji ZRID oraz dokumentacji projektowej na budowę trasy S7 z Kiełpina do Warszawy? Postępowanie miało być rozpisane w połowie roku, ale nadal trwają przygotowania. To element tzw. "wylotówki" z Warszawy - istotny, ponieważ prace nad innymi odcinkami ze stolicy do Trójmiasta już trwają.