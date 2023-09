Przegląd prasy Warszawa 29.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Po 17 latach starań i ciężkiej pracy, 28 września 2023 roku, udało się oficjalnie otworzyć Muzeum Historii Polski. W inauguracji wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką, premier, a także inni najważniejsi przedstawiciele władz państwowych. Oddany dzisiaj do użytku gmach to największe polskie muzeum, budowane od 2018 roku przez firmę Budimex. Szczęścia nie ukrywał dyrektor placówki, Robert Kostro, który w rozmowie z nami mówił o wielkim zaangażowaniu ministra Piotra Glińskiego w proces powstawania muzeum, a także zapraszał od 29 września wszystkich zwiedzających.

Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek.

W nocy ze środy na czwartek w Warszawie doszło do dwóch podobnych zdarzeń. Zaatakowani zostali mężczyźni – w jednym przypadku chodzi o Polaka, w drugim – o obywatela Gruzji. Ofiary z ranami trafiły do szpitala. Nie wiadomo, jakiego narzędzia użył napastnik. Policja prowadzi śledztwo.