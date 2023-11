Przegląd prasy Warszawa 3.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

"Nasz Nowy Dom" to program, który odmienia życie polskich rodzin poprzez remont ich zaniedbanych, często nie nadających się do życia mieszkań lub domów. W najnowszym odcinku Elżbieta Romanowska wraz z ekipą podjęła wyzwanie przeprowadzenia metamorfozy domu w niewielkiej mazowieckiej wsi Guzów. Właśnie tam, w rozpadającym się budynku, mieszkała pani Nina wraz z córkami. Mamy zdjęcia przed i po remoncie. Kliknijcie w fotografię i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza domu.

Grodziskie Przewozy Autobusowe pochwaliły się rozstrzygnięciem przetargu na sieć przewozową w podwarszawskich miejscowościach od 2024 roku. Warto na nią zwrócić uwagę, bo to naprawdę dobrze zorganizowana siatka połączeń między kilkoma miejscowościami. Dzięki temu połączenia między mniejszymi miejscowościami pod Warszawą będą bardzo dobrze zorganizowane, ale zadbają też i o dojazd do stolicy.

Lenovo Tab P12 Pro to urządzenie do rozrywki, gier...

"Friends" to jeden z tych seriali, w przypadku których istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że nigdy się nie zestarzeją. W maju przyszłego roku minie 20 lat, odkąd wyemitowano ostatni odcinek kultowego amerykańskiego tytułu. Mimo to, sitcom cieszy się niesłabnącą popularnością, dając radość zarówno jego wiernym fanom, jak i nowym pokoleniom widzów. Niedawno świat obiegła smutna informacja o śmierci jednego z głównych bohaterów produkcji - Matthew Perry'ego. Odtwórcę roli Chandlera opłakiwali widzowie z różnych stron globu, w tym także z Polski. Nie ma się co dziwić - pan Bing i jego najbliżsi mieli mnóstwo fanów w kraju nad Wisłą. W samej Warszawie powstały na ich cześć dwie kawiarnie, odbył się wielki Friendsfest, a jedna z cukierni piekła nawet serialowe ciasteczka. W poniższej galerii przypominamy, miejsca i wydarzenia w stolicy, związane z legendarnymi "Przyjaciółmi".

Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny, bardziej zaawansowany etap. Miasto ostrzega przed zmianami w organizacji ruchu, które nastąpią w nocy z piątku na sobotę, z 3 na 4 listopada. Wówczas zamknięte zostaną jezdnie alej Witosa i Sikorskiego w stronę Siekierek. Co czeka stołecznych kierowców?

Muzeum Warszawy przygotowuje się do akcji jakiej jeszcze nie było. 27 listopada ruszy wielka akcja Społecznego Opisywania Fotografii. To pierwsza w Polsce inicjatywa, w której to publiczność została zaproszona do pomocy w zidentyfikowaniu archiwalnych zdjęć z muzealnej kolekcji. Już dziś udało nam się otrzymać kilkanaście z nich. Gdzie zostały zrobione, kiedy? Znawcy historii miasta, miłośnicy stołecznej fotografii, a może nawet spokrewnieni z autorami czy występującymi na zdjęciach postaciami. Wszyscy mogą pomóc w tworzeniu bazy opisów do zdjęć.