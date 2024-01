Przegląd prasy Warszawa 31.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Spadek ruchu na lotnisku w Modlinie o 14% z powodu wyższych opłat i braku rozbudowy terminala. To główny zarzut Michaela O'Leary'ego w stosunku do zarządców lotniska w Modlinie i PPL. Jak tłumaczy, jest gotowy wyłożyć 20 milionów euro by rozbudować port lotniczy i rozwijać to miejsce. Na co w zamian liczy właściciel Ryanaira?