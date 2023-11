Przegląd prasy Warszawa 4.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Już w najbliższy weekend, 4-5 listopada, Warszawa zmieni się w stolicę sztuki. Na PGE Narodowym odbędą się bowiem Targi Plakatu i Komiksu. To niezwykłe wydarzenie zostanie zorganizowane po raz pierwszy w tym miejscu. W trakcie imprezy będziecie mogli kupić prace od najzdolniejszych plakacistów, komiksy czy wielkoformatowe grafiki. Ale nie tylko! Jakie jeszcze atrakcję będą na Was czekać? Sprawdźcie w artykule poniżej.

Memy o Warszawie bawią niezmiennie od lat. Obrazki okraszone śmiesznymi opisami to coś, co internautom nigdy się nie znudzi. Dowodem na to są coraz to nowsze pomysły, przedstawiające w humorystyczny sposób zarówno bieżące wydarzenia, jak i uniwersalne tematy. Idealnym obiektem do tego typu żartów jest stolica. Czy jej mieszkańcy potrafią się śmiać z samych siebie? Przekonajcie się. W poniższej galerii przedstawiamy najlepsze memy związane z Warszawą, jakie udało nam się znaleźć w sieci.