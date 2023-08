Przegląd prasy Warszawa 5.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

W piątek, 4 sierpnia, odbyły się uroczystości pogrzebowe szczątków dziewięciu ofiar Powstania Warszawskiego: powstańców oraz cywilów. Zostały one odnalezione w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na Czerniakowie. Bohaterowie spoczęli na Cmentarzu Powstańców Warszawskich. Pogrzeb, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, miał charakter państwowy.

Tajemnicze tunele pod Placem Defilad. Pod trybuną honorową odkryto sieć tuneli. To pozostałości po komunistycznej przeszłości tego miejsca. Weszliśmy do środka. Wymagało to sporej odwagi. - Tych pomieszczeń nie było na mapach - mówi nam nasz przewodnik. Co zobaczyliśmy w tym miejscu?