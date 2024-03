Przegląd prasy Warszawa 6.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Już jutro, 6 marca, w Warszawie odbędzie się kolejny protest rolników. Organizatorzy spodziewają się ogromnej frekwencji - zapowiedziano udział nawet 150 tysięcy uczestników. Protestować będą nie tylko rolnicy, ale również górnicy, leśnicy i myśliwi. Pierwotnie rolnicy planowali zablokować miasto ciągnikami, ale nie dostali zgody służb, aby do centrum wjechały traktory. Szczegóły poniżej.

Nocny pościg za fiatem ulicami Wyszkowa zakończył się zatrzymaniem 24-latka. Mężczyzna był pijany i jechał pod prąd, a swoją jazdę zakończył na przydrożnym drzewie. Co mu teraz grozi?

Nadchodzi wydarzenie, które przenosi w czasie do Warszawy z lat PRL-u. W najbliższy czwartek, 7 marca obędzie się wyjątkowy wernisaż, inaugurujący wystawę słynnego fotografa, Zbyszka Siemaszki. W Domu Spotkań z Historią od 8 marca do 8 września będzie można podziwiać wystawę ponad 200 zdjęć Warszawy z lat 50. i 60. Otwarcie wernisażu uświetni koncert muzyki jazzowej. Wstęp wolny.

Czy to już wojna pomiędzy portem lotniczym w Modlinie, a linią lotniczą Ryanair? Irlandzki przewoźnik po raz kolejny komunikuje wprost, że wręcz zwija swój biznes z lotniska na północ od Warszawy. Wcześniej działał tam na bardzo preferencyjnych warunkach, chciał rozbudowy portu lotniczego, a teraz zabiera stamtąd kolejne samoloty.

W ubiegły piątek w jednym z warszawskich szpitali zmarła 25-letnia Liza. Kobieta to ofiara bestialskiego gwałtu, do którego doszło w niedzielę, 25 lutego, na ulicy Żurawiej w samym centrum stolicy. Jej oprawca Dorain S. przebywa w areszcie. W związku z tragedią, która wstrząsnęła całą Polską, w środę 6 marca ulicami Warszawy przejdzie marsz przeciwko przemocy.

W miniony piątek, przy ulicy Korkowej w warszawskim Wawrze doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W jednym z tamtejszych mieszkań wybuchł pożar. Około 60-letni mężczyzna postanowił wbiec do płonącego lokalu, by ratować swoje koty. Zwierzęta przeżyły. Niestety, ich właściciel doznać poważnych obrażeń i walczy o życie w szpitalu. W sieci ruszyła specjalna zbiórka na pomoc poszkodowanemu.