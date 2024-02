Przegląd prasy Warszawa 7.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Willa "Patria" znajduje się w Józefowie tuż obok Warszawy. Teraz ten historyczny obiekt został wpisany do rejestru zabytków woj. mazowieckiego. "Stanowi świadectwo rozwoju i przemian urbanistycznych podwarszawskich miejscowości letniskowych wzdłuż linii Kolei Nadwiślańskiej" – powiedział prof. Jakub Lewicki.

Radny dzielnicy Praga-Północ Ernest Kobyliński postanowił sprawdzić, ile podróży służbowych w ubiegłym roku odbył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Choć wiadome jest, że rządzący stolicą mnóstwo czasu spędza poza Warszawą, odwiedzając inne miasta oraz państwa, to jednak przedstawione dane mogą zaskoczyć. Radny przypomniał o pakiecie "C40", który zakładałby ograniczenie zwykłym obywatelom możliwości latania samolotem.

W niedzielę, 4 lutego, w Woli Soleckiej Drugiej na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 23-letni kierowca potrącił trzyosobową rodzinę, idącą poboczem drogi. W wyniku poniesionych obrażeń 52-letni mężczyzna zmarł, natomiast jego 15-letnia córka trafiła do szpitala. Jej stan jest krytyczny. Szczegóły poniżej.

Na niezwykłe znaleziska archeologiczne natrafili robotnicy pracujący na budowach dróg zleconych przez warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na budowie autostrady A2 odkryte zostało cmentarzysko ciałopalne sprzed ponad 2,5 tysiąca lat, natomiast na obwodnicach Kołbieli i Pułtuska natrafiono na pozostałości zabudowy XIX-wiecznego browaru. Szczegóły poniżej.

Stołeczna policja rozpoczęła walkę z kierowcami urządzającymi nielegalne rajdy po ulicach Warszawy oraz ościennych powiatów. W przeprowadzeniu akcji wykorzystano policyjny śmigłowiec, drony oraz najszybsze radiowozy. Efekt tych działań to 300 mandatów, 9 wniosków o ukaranie do sądu, 12 zatrzymanych praw jazdy i 73 dowody rejestracyjne. Szczegóły poniżej.