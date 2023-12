Przegląd prasy Warszawa 7.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

W Polsce przybywa zakażeń na koronawirusa. Ostatniej doby na terenie naszego kraju wykryto 3 414 przypadków COVID-19. Najwięcej infekcji zdiagnozowano na Mazowszu. Rosnącą liczbę przypadków Sars-CoV-2 potwierdzają także dane pozyskane w wyniku monitorowania ścieków w aglomeracji warszawskiej. Na sytuację reagują m.in. szpitale, wprowadzając obowiązek noszenia maseczek i limit odwiedzin. Czy restrykcje wrócą też do najbardziej zatłoczonych miejsc w stolicy, w tym do pojazdów komunikacji miejskiej?

Zabytkowe budynki przy ulicy Krzywe Koło przeszły remont i odzyskały dawny blask. Było to możliwe dzięki współfinansowaniu prac przez miasto. Teraz można podziewać dawną kolorystykę i dekoracje sgraffito z wizerunkiem lwa.

Wmurowano już kamień węgielny na budowie Stacji Techniczno-Postojowej "Karolin", na budowie ostatniego odcinka II linii metra, a prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zapowiada przymiarki i konkrety w sprawie budowy linii M3. Problem w tym, że nadal nie wiadomo co z decyzją środowiskową dla tej inwestycji. Bez tego nie da się iść dalej. Kolejną kwestią są bardzo słabe prognozowane potoki pasażerskie dla trzeciej linii metra, ale na to ratusz, zdaje się, machnął ręką dość dawno.

Na warszawskiej Pradze-Północ doszło do wypadku z udziałem dwóch autobusów. Jeden z nich to pojazd stołecznej komunikacji miejskiej. W wyniku zdarzenia, ranni kierowcy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu pracuje policja. Utrudnienia w okolicach ulic Szwedzkiej i Stalowej mogą potrwać około godziny.