Przegląd prasy Warszawa 8.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu pociągów linii metra M1. Wszystko za sprawą awarii, do której doszło na ursynowskim odcinku. Wskutek problemów technicznych, sześć stacji zostało wyłączonych z użytku.

Polska - Wyspy Owcze. Punktualnie o godzinie 20:45 rozpocznie się mecz, który dla podopiecznych Fernando Santosa będzie nie tylko szansą na trzy punkty, ale również idealną okazją do zmazania złego wrażenia po czerwcowej porażce z reprezentacją Mołdawii. Kibice naszej drużyny jak zwykle nie zawiedli i tłumnie przybyli na PGE Narodowy, by dopingować Roberta Lewandowskiego i spółkę w walce o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Niemczech. Kliknij w zdjęcie i zobacz, jak wygląda atmosfera w okolicach stadionu na kilka chwil przed rozpoczęciem widowiska.