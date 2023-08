Przegląd prasy Warszawa 9.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Warszawie

Pożar strawił dach zabytkowej kamienicy przy ulicy Kawęczyńskiej 15/17 w Warszawie. Mazowiecki konserwator zabytków złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz skierował wniosek do nadzoru budowlanego.

Nad ulicą Sobieskiego tuż przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Mokotowie w Warszawie zamknięta została kładka. Niebawem konstrukcja całkiem zniknie, a zastąpi ją przejście dla pieszych.

Nieczynny wybieg dla niedźwiedzi brunatnych przy warszawskim zoo od strony al. Solidarności został pomalowany złotą farbą. Popularne miejsce zyskało nowe barwy za sprawą projektu Pawła Althamera pod tytułem Złota Wyspa. Zmiany podzieliły mieszkańców stolicy. Jedni uważają, że to znakomity sposób na wykorzystanie tej przestrzeni, inni mówią z kolei o marnowaniu publicznych pieniędzy. Artyści odpowiedzialni za przemalowanie wybiegu wyjaśniają, że zrobili to po to, aby miejsce to stało się "złotą wyspą" wyciszenia.