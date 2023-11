Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.11.2023

10 listopada 2023 roku, mieszkańcy Dzielnicy Ochota rozpoczęli wyjątkowe obchodach Święta Niepodległości. Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Ochota, przyciągnęło tłumy chętnych do wyrażenia szacunku dla historii Polski oraz uczczenia bohaterów walczących o niepodległość. Warszawiacy wspólnie odśpiewali hymn państwowy oraz spotkali się z... marszałkiem Piłsudskim!

Odzyskanie niepodległości nie wydarzyło się w chwilę. To proces, który trwał długie miesiące. Wydarzenia z 11 listopada 1918 roku były kluczowe, ale warto przenieść się dzień wcześniej, by zrozumieć atmosferę ówczesnej Warszawy. Stolicy, która wciąż była pod okupacją niemiecką.

"Nasz nowy dom" to program telewizyjny, który pomaga potrzebującym rodzinom w metamorfozie ich domów lub mieszkań. Osoby te często mieszkają w zapuszczonych, nienadających się do życia lokalach. Tym razem Elżbieta Romanowska wraz z ekipą gościła w Konstancinie-Jeziornie, gdzie pomogła stanąć na nogi panu Januszowi. Mężczyzna sam wychował, a teraz opiekuje się dorosłym już synem Maciejem, który urodził się z przepukliną oponowo - rdzeniową. W dodatku, kilkanaście lat temu okradziono jego warsztat, czego konsekwencje finansowe ponosi do dziś. Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza jego domu.