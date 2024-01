Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.01.2024

Policjanci wyszkowskiej komendy wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na terenie gminy Rząśnik. Kierowca auta marki Opel nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i na oblodzonej jezdni wpadł w poślizg. W wyniku zdarzenia, uderzył w drzewo, po czym samochód wpadł do rowu. Zarówno 20-letni kierujący, jak i troje pasażerów trafili do szpitala.