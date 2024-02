Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.02.2024

Budowa nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej nie dojdzie do skutku. Informację w tej sprawie przekazano podczas konferencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Decyzja została podjęta i głęboko przeanalizowana ze służbami konserwatorskimi oraz z Łazienkami Królewskim. Jest to inwestycja na miarę potrzeb, których teraz nie przewidujemy - przekazał przedstawiciel resortu Andrzej Wyrobiec.

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) we współpracy z ukraińskim Departamentem do Walki z Przestępczością Narkotykową odniosło sukces w walce z międzynarodowym kartelem narkotykowym znanym jako „Dwudziestki”. Operacja, w którą zaangażowani byli policjanci z Polski i Ukrainy, doprowadziła do rozbicia grupy przestępczej oraz skonfiskowania dużych ilości narkotyków i substancji odurzających o łącznej wartości ponad 11 milionów złotych.

We wsi Dobczyn pod Warszawą doszło do brutalnego zabójstwa 69-latka. Emeryt oraz jego partnerka zostali zaatakowani kawałkiem drewna przez wnuczka kobiety. Wskutek poniesionych obrażeń, mężczyzna zginął na miejscu, a seniorka trafiła do szpitala. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, które ma ustalić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do tragedii.