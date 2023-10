Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.10.2023

Prasówka Warszawa 18.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Klub SEN WARSAW z prestiżowym wyróżnieniem. Warszawski lokal świętuje nominacje do renomowanego tytułu "The World's 100 Best Clubs". Czy stołeczna imprezownia zapisze się złotymi zgłoskami na liście stu najlepszych klubów na świecie? Fani tego miejsca mogą oddać swój głos i pomóc klubowi zdobyć ten zaszczyt.