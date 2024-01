Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.01.2024

Imprezy w Warszawie 19, 20, 21 stycznia 2024 roku. Co będzie się działo w styczniowy weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na dni od 19 do 21 stycznia 2024. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.

Policjanci z Białołęki w wyniku pościgu zatrzymali pijanego kierowcę mazdy. Mężczyzna miał prawie dwa promile w wydychanym powietrzu, a w bagażniku przewoził narkotyki. Prokurator prowadzący śledztwo przedstawił mu zarzuty karne. 42-latek trafił do aresztu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na 25 lat więzienia skazał we wtorek Sąd Okręgowy Warszawa-Praga Rajmunda M. oskarżonego o zabójstwo Damiana B. Do zbrodni doszło w kwietniu 2022 roku, w jednym z domów w podwarszawskich Ząbkach. Wyrok jest nieprawomocny.

Strajk WKD. Rozmowy ostatniej szansy nie powiodły się. To oznacza wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów. Duże utrudnienia dla dojeżdżających do Warszawy. Podstawiono komunikację zastępczą.

Na ulicy Fieldorfa w Warszawie doszło do zderzenia autobusu i czterech samochodów osobowych. Jeden z pojazdów wylądował na dachu. Występują ogromne utrudnienia w ruchu, policja wyznaczyła objazdy.