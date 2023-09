Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.09.2023

Koleje Mazowieckie poinformowały, że 61 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych jest już na torach. Jest to rekordowe w skali kraju zamówienie. Zakup kosztował ponad 2 miliony złotych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Warszawie znajduje się wiele miejsc oferujących pomoc obywatelom Ukrainy, którzy wyemigrowali ze swojego kraju po wybuchu wojny. Nasi wschodni sąsiedzi mogą liczyć zarówno na wsparcie finansowe, jak i te w postaci wyżywienia oraz schronienia. Jednym z adresów, gdzie uchodźcy znaleźli dach nad głową, jest ul. Zielna 37A. W budynku należącym do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej udostępniono pomieszczenia biurowe, w których zamieszkało łącznie około 30 osób.

O.S.T.R. - jeden z najpopularniejszych polskich raperów i producentów muzycznych, znów przyjedzie z Łodzi do Warszawy, by rozgrzać tutejszą publiczność. Tym razem artysta wystąpi na deskach Amfiteatru Bemowo. W trakcie koncertu gościnnie zaśpiewa Zuza Jabłońska, młoda wokalistka znana z udziału w programie "The Voice Kids". Wstęp na wydarzenie jest darmowy.