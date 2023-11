Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.11.2023

Świąteczna iluminacja w Warszawie 2023. Na Krakowskim Przedmieściu trwa instalacja tegorocznych ozdób świątecznych. W tym roku iluminacja zmieni swój wygląd i zabierze mieszkańców w sentymentalną podróż do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Tradycyjnie, jedną z głównych atrakcji będzie choinka. Stołeczny Ratusz opublikował we wtorek zdjęcia 27-metrowej konstrukcji montowanej na placu Zamkowym.

Ogłoszono przetarg na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że zmiany mają zapewnić w przyszłości optymalny dojazd kierowcom do nowego parkingu podziemnego. Projekt zakłada m.in., że ulica Mazowiecka stanie się dwukierunkowa. Wybudowane zostaną na niej nowe przystanki autobusowe, a skrzyżowanie z ul. Kredytową ma być zdecydowanie bardziej bezpieczne niż obecnie.

Metro na Karolin. We wtorek, 21 listopada, prezydent Warszawy wmurował kamień węgielny pod budowę STP Karolin. Jak podkreślał Rafał Trzaskowski, zaplecze techniczne, które zajmie teren ok. 30 hektarów, będzie bardzo potrzebne nie tylko do obsługi II linii metra, ale też pierwszego etapu III linii. Jak obecnie wygląda plac budowy? Zobaczcie w naszej galerii.