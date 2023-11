Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.11.2023

OD Store wchodzi do Polski. Pierwszy sklep włoskiej sieci właśnie otworzył się w jednym z centrów handlowych w Warszawie. Oferuje przede wszystkim słodycze, ale także napoje, słone przekąski czy inne desery. Znajdziecie tu m.in. słynne chrupki Takis, napoje Prime, praliny Baci i gryzaki Alex Theory. Sprawdźcie w artykule poniżej, jakie dokładnie produkty oferuje sklep oraz ich ceny.

22 listopada nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy na ręce wiceprezydenta Warszawy, Tomasza Bratka, do wyremontowanej przedwojennej kamienicy przy Środkowej 16. Zrujnowana wcześniej nieruchomość już wkrótce przyjmie pierwszych mieszkańców. Mogliśmy też zobaczyć wnętrza odnowionych mieszkań. To kolejny element rewitalizacji Pragi.

Pani Henia z Warszawy wzięła udział w ulicznej sondzie na temat kanapki serwowanej przez McDonald's. W trakcie rozmowy okazało się, że seniorka opiekuje się ciężko chorym synem. 83-latka utrzymuje siebie i pana Jarosława z nauczycielskiej emerytury i zasiłku opiekuńczego. Nagranie z udziałem kobiety trafiło do sieci. Reakcja internautów była natychmiastowa - w ciągu kilkunastu dni, uzbierali dla emerytki i jej syna blisko 550 tysięcy złotych.

Wypadek w Warszawie. W Alei Wilanowskiej przy ulicy Rodziny Hiszpańskich doszło do groźnego wypadku. Autobus miejski zderzył się z samochodem osobowym. Jak informuje policja, są osoby ciężko ranne. Na miejscu działają służby, są duże utrudnienia w ruchu. Szczegóły poniżej.

Jeziorko Czerniakowskie to jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Warszawie. Znajduje się na terenie malowniczego rezerwatu przyrody, zlokalizowanego na Mokotowie. Latem akwen jest oblegany przez miłośników pływania oraz aktywnego wypoczynku, zimą zaś zmienia się w prawdziwy raj dla fanów morsowania. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda jego podwodne życie? Dotarliśmy do archiwalnych zdjęć wykonanych przez ekipę nurków z klubu HKP Wanda. Kliknij w galerię i zobacz niezwykłe fotografie.

Od 10 grudnia wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy Kolei Mazowieckich. Jak przekazał przewoźnik, pierwsze zmiany będą obowiązywały do 9 marca 2024 roku. Związane są przede wszystkim z pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Szczegóły poniżej.

Do Muzeum Powstania Warszawskiego trafiła cenna pamiątka. To walizka, która należała najprawdopodobniej do Katarzyny z Pietrusińskich Bojarskiej. Kobieta miała wynieść w niej swój dobytek w czasie Powstania Warszawskiego. Szczegóły poniżej.

Stołeczni strażnicy miejscy przeprowadzili niecodzienną interwencję na terenie Starego Miasta. Funkcjonariusze odkryli, że dwóch mężczyzn włamało się do pomieszczenia pod zabytkowym, gotyckim mostem przy placu Zamkowym. - Jeden popijał piwo, drugi przygotowywał sobie śniadanie, obaj nie kryli, że pomieszkują w tym miejscu od kilku dni - informuje Straż Miejska. 39-latek i 43-latek zostali przekazani w ręce policji.