Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.12.2023

Prasówka Warszawa 23.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świąteczna ciężarówka Coca-Coli dotarła do Warszawy. Masa atrakcji na placu Defilad. Nadszedł wielki finał tegorocznej trasy Ciężarówka Coca-Coli to jedna z najbardziej wyczekiwanych zimowych atrakcji. Słynny pojazd od prawie trzech dekad wyrusza w podróż do wybranych miast w Polsce, by nieść świątecznego ducha. W tym roku odwiedził już cztery miejscowości, a finał tegorocznej trasy zaplanowano na piątek 22 grudnia. Świąteczną ciężarówkę można podziwiać od godziny 16:00 na warszawskim placu Defilad. Wydarzenie obfite jest w całą masę atrakcji. Poniżej nasza fotorelacja.

📢 Minister kultury odwołał dyrektora Zachęty w Warszawie. W galerii sztuki szykują się spore zmiany Duże zmiany w Zachęcie w Warszawie. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz 21 grudnia br. odwołał dyrektora Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Funkcję tę od czterech lat pełnił Janusz Janowski. Na ten moment nie wiadomo, kto w najbliższej przyszłości obejmie to stanowisko.

📢 Brutalny gwałt i pobicie na jednym z osiedli w Legionowie. Policja zatrzymała sprawcę Na terenie Legionowa (woj. mazowieckie) funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zatrzymali sprawcę gwałtu, do którego doszło w miniony weekend.

Prasówka 23.12 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb Zofii Merle w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa spoczęła na Cmentarzu Powązkowskim Pogrzeb Zofii Merle odbył się w czwartek, 21 grudnia, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Aktorkę teatralną i filmową pożegnała rodzina i znajomi, a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Związku Artystów Scen Polskich. Zobaczcie zdjęcia z ostatniego pożegnania w galerii.

📢 Lotnisko Chopina ostrzega przed oszustwem metodą "na walizkę". Oszuści oferują walizki z bagażem "za jedyne 13 zł" Lotnisko Chopina w Warszawie ostrzega przed kolejnymi próbami oszustwa. W mediach społecznościowych pojawiły się posty oferujące sprzedaż rzekomo pozostawionych lub zagubionych bagaży. Walizki można kupić "za jedyne 13 złotych". W ten sposób oszuści próbują wyłudzać dane, wykorzystując gorący okres przedświąteczny. Szczegóły poniżej. 📢 Zderzenie aut dostawczych w Warszawie. W wyniku kolizji ucierpiało aż dziewięć samochodów. Policja wystawiła potężny mandat Dziewięć samochodów ucierpiało w wyniku zderzenia aut dostawczych, do którego doszło w piątkowy poranek na warszawskich Bielanach. Na miejsce natychmiast przyjechała policja. Okazało się, że kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z drugim pojazdem, który uderzył w zaparkowane auta. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

📢 Warszawskie osiedle Muranów Południowy wpisane do rejestru zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał komunikat Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki poinformował w czwartek 21 grudnia, że wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historyczny układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedla Muranów Południowy. Jest ono położone w Warszawie, na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Woli. W komunikacie podkreślono, że zabudowa osiedla stanowi "miasto-pomnik" i jest miejscem pamięci o tragedii Holokaustu. 📢 Zabytki z czasów II wojny światowej wydobyte w podwarszawskim lesie bez zezwolenia. Policjanci poszukują świadków Policja i prokuratura prowadzą śledztwo dotyczące zabytków z czasów II wojny światowej, wydobytych spod ziemi na terenie Lasu Chojnowskiego, bez wymaganego zezwolenia. - Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące tej sprawy, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym lub policjantem prowadzącym - apelują służby.

📢 Brutalne zdarzenie pod Warszawą. Dorosła kobieta zgwałcona i pobita na jednym z osiedli. Policja szuka napastnika od blisko tygodnia W nocy z sobotę na niedzielę, na jednym z osiedli w Legionowie doszło do brutalnego ataku na dorosłą kobietę. Została ona dotkliwie pobita i zgwałcona. Poszkodowana odniosła obrażenia, ale obecnie nie przebywa w szpitalu. Trwa śledztwo prokuratury dotyczące gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Napastnik od blisko tygodnia jest poszukiwany przez policję. Grozi mu minimum pięć lat więzienia. 📢 Imprezy w Warszawie 22-26 grudnia, 2023. Co robić w weekend i święta w stolicy? Sprawdzamy Imprezy Warszawa 22, 23, 24, 25, 26 grudnia, 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w stolicy w grudniowy weekend tuż przed świętami oraz w czasie Bożego Narodzenia? Jeśli planujecie w tym czasie zostać w mieście to czekają na Was muzea z wyjątkową ofertą, jarmarki, targi i różnego rodzaju zajęcia sportowe. Prezentujemy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie w dniach od 22 do 26 grudnia 2023 roku. Co robić w stolicy? Gdzie warto pójść? Wejdź w naszą galerię zdjęć i sprawdź.

