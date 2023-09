Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.09.2023

To już 16. edycja kultowego wydarzenia - targów Jestem Vintage. Po raz kolejny goszczą w Elektrowni Powiśle. Za oknem coraz zimniej, a to czas na jesienno-zimowe przygotowania szafy. Czas także na kolejne łowy i szperanko. Co znajdziemy na targach? Przede wszystkim odnajdą się tu właśnie miłośnicy wyszukiwania perełek. Byliśmy tam, aby pokazać Wam, co się dzieje podczas 16. edycji targów Jestem Vintage.