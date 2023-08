Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.08.2023

Koncert Dawida Podsiadło w Warszawie ma pobić rekord Stadionu Narodowego. Sprzedano aż 80 tysięcy biletów. To więcej niż na inne wydarzenia na tej arenie. Podsiadło rozpoczyna grać o godz. 20.30, ale tłumy przed stadionem pojawiły się kilka godzin wcześniej. Wybraliśmy się na miejsce.

W nocy z 24 na 25 sierpnia na Bulwarach Wiślanych w Warszawie miało dojść do starcia Ukraińców z Polakami. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez osoby, które opublikowały nagranie ze zdarzenia, agresorami mieli być obywatele zza wschodniej granicy Polski. W sobotę policja wydała oświadczenie, które rzuca zupełnie inne światło na pierwotną narrację. Okazuje się, że wśród wylegitymowanych na miejscu osób nie było nikogo narodowości ukraińskiej, byli za to Gruzini.

Na Podzamczu, przy Multimedialnym Parku Fontann, trwa Ekopiknik pod hasłem "Segreguję, przyrodę szanuje". Na miejscu można bezpłatnie skorzystać z atrakcji w duchu zero waste. Zorganizowano tor przeszkód z odpadów, warsztaty upcyklingu czy tworzenia samonawadniających się doniczek.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wystawa Star Adventrue nawiązuje do słynnej kosmicznej sagi. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen mogą zobaczyć w Warszawie repliki statków czy kultowe postacie. Hitem jest dziesięciometrowy statek kosmiczny T-65F, do którego można zajrzeć. Wstęp na wystawę jest darmowy.

Największe gwiazdy na jednej scenie. W Warszawie trwa Undercover Festival. To koncert najbardziej znanych cover bandów. Wobec tego w Parku Legii usłyszeliśmy m.in. Not The Rolling Stones czy Coldplace. Brzmi znajomo, prawda? Relacja z wydarzenia poniżej.

Wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki poinformował, że Mazowsze zyskało kolejny zabytek. Chodzi o odnalezioną mozaikę ceramiczną „Stygmatyzacja św. Franciszka”, która znajduje się w Izabelinie pod Warszawą. Mozaika pochodzi z roku 1980.