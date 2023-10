Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.10.2023

W czwartek, 26 października, odbyła się pierwsza Piesza Masa Krytyczna na Ochocie organizowana przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Protest rozpoczął się na Placu Zawiszy, a zakończył przy Pomniku Lotnika. Podczas wydarzenia organizatorzy wskazali, jak można zmienić okolice ul. Raszyńskiej, aby stały się one przyjazne wszystkim mieszkańcom. - Mamy dość wieloletnich zaniechań w budowie porządnej infrastruktury pieszej i rowerowej - mówią uczestnicy protestu.

Podczas prac spawalniczych w kanale przy ulicy Annopol 4 doszło do wybuchu, który wyrwał pokrywy studzienek kanalizacyjnych. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały poszkodowane, zajęli się nimi medycy. Gazownicy w kanalizacji wykryli gaz, zamknięte są ulice wokół. Tramwaje i autobusy skierowano na trasy objazdowe.

Jesienny spacer po Krakowskim Przedmieściu to uwielbiana aktywność mieszkańców Warszawy. W nadchodzący weekend warto skorzystać z okazji i wybrać się tam w wolnym czasie. W sobotę i niedzielę Trakt Królewski zmieni się w pieszo-rowerową promenadę po raz ostatni w tym sezonie.

Kolejny problem z parkiem linearnym na Ursynowie. Najpierw aż cztery razy przekładano termin otwarcia kopert w przetargu. W końcu - po kilku miesiącach opóźnienia - wybrano wykonawcę. Teraz okazuje się, że Zarząd Zieleni unieważnił ten wybór. Prawdopodobnie wykonawcę wybrano w niewłaściwy sposób. Co dalej z zieloną inwestycją w tej części Warszawy?

Pociąg dojedzie do nowych osiedli na Grochowie. Połączenia są już w rozkładzie. Niestety, pasażerowie będą chodzić po placu budowy. Przystanek Warszawa Grochów nie powstanie na czas.

Największa Farma Dyń w Polsce przy ulicy Wóycickiego 41 w Warszawie to doskonały pomysł na spędzenie czasu oraz niezapomniane zdjęcia. W tym miejscu możecie przenieść się w magiczny klimat retro z początków XX wieku i stworzyć niepowtarzalne zdjęcia w jesienno-dyniowym stylu.

Tramwaje Warszawskie oddały do użytku kolejne zielone torowisko. Tym razem chodzi o liczący 1 766 metrów odcinek na Woli, a dokładniej na ulicy Obozowej. Do tej pory, na zielone tory w stolicy trafiał wyłącznie rozchodnik. Teraz postawiono także na zioła, w tym m.in. oregano. Oznacza to, że każdorazowo przy przejeździe tramwaju, mieszkańcy będą mogli poczuć delikatny zapach pizzy.

Warszawa znajduje się w czołówce europejskich miast, których mieszkańcy regularnie zostawiają przedmioty w taksówkach. Aplikacja mobilności miejskiej FREENOW przygotowała zestawienie przedmiotów, których nasi rodacy zapominają po kursie najczęściej. Na szczycie zestawienia znalazły się m.in. telefon komórkowy i klucze. Wśród najdziwniejszych własności zapominalskich, które zostały znalezione przez kierowców, znalazły się podpisana umowa o pracę, sztuczna rana i etui na noże.