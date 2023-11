Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.11.2023

Lanie wosku, rzucanie lub ustawianie butów, wróżenie z fusów - to tylko kilka przykładów zabaw andrzejkowych. Andrzejki przypadają w czwartek 30 listopada, jednak wieczór wróżb powinien mieć miejsce w wieczór poprzedzający tą datę, czyli 29 listopada. Jeśli szukacie imprez z wróżbami, dobrą muzyką lub takich, gdzie będziecie się dobrze bawić, to zajrzyjcie do naszego przeglądu - andrzejki w Warszawie.