Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.09.2023

Garażówki cieszą się niesłabnącą popularnością w Warszawie. Wyprzedaże garażowe przyciągają tłumy poszukiwaczy rzeczy niebanalnych i oryginalnych. W niedzielę, 3 września, w budynku Centrum Łowicka nie było inaczej. Warszawiacy zgromadzili się tego dnia, by kupić m.in. ubrania, bibeloty, świeczniki, wazony, książki, zabawki. Zobaczcie fotorelację w naszej galerii.

Prasówka 4.09 Warszawa: pozostałe wydarzenia

Żegnaj Lato na Bielanach 2023. Impreza na koniec wakacji na Bielanach odbyła się w sobotę, 2 września. Wydarzenie zyskało już miano kultowego. Jak co roku, mieszkańcy tłumnie uczestniczyli we wszystkich przygotowanych atrakcjach. Koncert zespołów Ørganek oraz Felivers, gry, zabawy i warsztaty edukacyjne, malowanie buziek i tatuaży, występ iluzjonisty - to tylko niektóre z nich. Zobaczcie fotorelację z wydarzenia w naszej galerii.