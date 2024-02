Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.02.2024

To miała być ikona Warszawy. Wieżowiec dla jednych miał wyglądać jak lilia, dla innych jak kukurydza. Co ważne, wymyśliła go najwybitniejsza ówczesna architektka na świecie. Lilium Tower miał stanąć naprzeciw Dworca Centralnego i być najwyższym budynkiem w Polsce. I miał już nawet zgodę na budowę. Dlaczego się nie udało?

W Ursusie trwają prace nad budową nowego centrum kultury. Projekt jest już gotowy, trwa przygotowywanie dokumentacji do przetargu. Wygląda jednak na to, że nowy budynek byłby potrzebny na już. Właściciel obiektu, w którym obecnie mieści się Ośrodek Kultury "Arsus", niespodziewanie wymówił umowę najmu dzielnicy, nie podając przyczyny. Przed budynkiem zamieszczono baner z hasłem "Sprzedam budynek bez widoku na morze, ale z widokiem na burmistrza". Szczegóły poniżej.

Lotnisko Babice, na warszawskim Bemowie, zostało zamknięte dla ruchu cywilnego. Jak informuje portal dlapilota.pl taki stan ma obowiązywać co najmniej do końca lutego. Okazuje się, że przyczyną jest spór zarządcy lotniska z informatorami lotniskowej służby informacji powietrznej, czyli osobami odpowiadającymi za bezpieczne lądowanie samolotów.

Żelbetowy zasobnik węglowy do nawęglania parowozów, znajdujący się przy ul. Gniewkowskiej na Woli, trafił do rejestru zabytków. Nowy zabytek jest unikatowy w skali Warszawy - to jedyny taki kolejowy obiekt w stolicy. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek stowarzyszenia "Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki". Szczegóły poniżej.