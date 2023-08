Przegląd prasy z Warszawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.08.2023

Od kilku dni najmłodsi mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowej przestrzeni do zabaw i rekreacji. Znajdą tam coś dla siebie wielbiciele wspinaczki i jazdy na tyrolce oraz miłośnicy huśtawek i zjeżdżalni. Najmłodsi mogą też biegać lub czołgać się po tunelach. Większość urządzeń do zabawy została wykonana z naturalnych materiałów. Gdzie powstało nowe miejsce?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zakończyła się rewitalizacja Parku Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie. Otwarta została m.in. nowa atrakcja dla mieszkańców i turystów - kładka spacerowa wśród drzew.

W piątek 4 sierpnia 2023 już po raz czternasty ruszyły Królewskie Arkady Sztuki. To cykl ekscytujących spotkań z teatrem i muzyką. Bogaty i zróżnicowany program pozwoli każdemu miłośnikowi wrażeń artystycznych, niezależnie od wieku, znaleźć coś dla siebie. Tegoroczna edycja to okazja do przypomnienia twórczości Wojciecha Młynarskiego i Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu wybitnych artystów i w specjalnych aranżacjach.

Mieszkańcy gmin Lesznowola Pole, Uwieliny, Ustanów, Suchodół, Pawłowice oraz Tarczyn Dobrowolskiego nie mogą wykorzystywać wody z tamtejszego wodociągu do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw ani do kąpieli. W próbkach wody wykryto obecność enterokoków.