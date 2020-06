Przegląd tygodnia w Warszawie, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Foksal 13/15. Najdroższe mieszkania w Warszawie już gotowe. Kosztują po kilkanaście milionów złotych”?

Przegląd tygodnia Warszawa od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Foksal 13/15. Najdroższe mieszkania w Warszawie już gotowe. Kosztują po kilkanaście milionów złotych Najdroższe mieszkania w Polsce oddane do użytku. Deweloper zakończył urządzanie luksusowej kamienicy przy ul. Foksal, niedaleko Traktu Królewskiego. W zeszłym roku za dwa apartamenty zapłacono tam zawrotne 17 milionów złotych. To rekord stołecznego rynku nieruchomości. 📢 Kiedy skończy się koronawirus na Śląsku? Nowa prognoza rozwoju pandemii ExMetrix mówi o drugiej fali zakażeń Jak długo potrwa epidemia koronawirusa na Śląsku? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga afala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

📢 Solidarność z buntem w USA w Warszawie. Pod ambasadą USA odbył się protest przeciwko rasizmowi Pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie odbył się protest osób solidaryzujących się z buntem, który mieszkańcy USA pokazują w ostatnich dniach na ulicach wielu miast. Kilkadziesiąt osób zebrało się na Alejach Ujazdowskich. Zdjęcia z pikiety znajdziecie w galerii. Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pracownia Vintage. Na placu Konstytucji otwarto największy sklep Vintage w Polsce Pracownia Vintage otworzyła swój trzeci sklep w Warszawie. Na placu Konstytucji 5 ruszył sklep, który jest reklamowany jako największy w tej kategorii w całym kraju. Sprawdziliśmy, co w nim możecie dostać. Zdjęcia z wnętrza znajdziecie w galerii.

📢 Warszawa: Które kina i teatry będą otwarte od 6 czerwca? [lista] Kiedy wznowią działalność Cinema City, Multikino, Helios? Kiedy otwarcie kin i teatrów w Warszawie? Choć oficjalnie kina i teatry mogą wznowić działalność od 6 czerwca, to tylko niewielka ich część otworzy się w najbliższy weekend. Wciąż nieczynne będą multipleksy, ale ponowne otwarcie zapowiedziały niektóre mniejsze kina. Sprawdźcie, które kina i teatry będą otwarte. 📢 Najgroźniejsze znaki zodiaku! Policyjne statystyki nie kłamią. Osoby spod tych znaków są niebezpieczne. Jesteś na liście? [7.06.2020] Zdaniem niektórych osób data urodzenia ma znaczenie w kontekście wpływu na nasz charakter i tego, co spotyka nas na etapie dalszego życia. Serwis topcasinobonus.com dotarł do interesujących statystyk. Autorzy zestawienia sprawdzili, czy to spod jakiego znaku jesteśmy, może mieć wpływ na to, jak zachowujemy się w przyszłości i jakie decyzje podejmujemy. Ranking oparto na kilkudziesięciu wstrząsających i głośnych sprawach kryminalnych - dotyczy on osób, które dopuściły się zbrodni i skazano je na najwyższy wymiar kary. Według tych analiz okazuje się, że niektóre osoby mogą rodzić się ze skłonnościami do krzywdzenia innych. Jak to wygląda wśród znaków zodiaku, które są najniebezpieczniejsze? Zobaczcie w dalszej części naszej galerii. >>>

📢 Co robić w czerwcu w Warszawie? Polecamy 16 najciekawszych pomysłów na spędzenie wolnego czasu Powoli wracamy do normalności. Miasto budzi się po kilkunastotygodniowej kwarantannie. Coraz więcej miejscówek w Warszawie publikuje program rozrywkowy na nadchodzące lato. Zebraliśmy najciekawsze propozycje na spędzenie czerwca w stolicy. Przygotowaliśmy przegląd 16 najciekawszych wydarzeń i miejsc, które warto odwiedzić. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do listy. 📢 Kuba Wojewódzki otwiera drugą restaurację w Warszawie. Tym razem w najbardziej prestiżowym wieżowcu w stolicy "Wkrótce otwarcie Na Najwyższym Poziomie" napisał Kuba Wojewódzki na swoim Instagramie. Tym samym poinformował, że w Warszawie powstanie kolejny jego lokal pod szyldem "Niewinni Czarodzieje 2.0". Lokalizację wybrał bardzo prestiżową. Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Gmach Uniwersytetu Warszawskiego nabiera kształtów. Inwestycja z ogrodem na dachu pochłonie 165 mln zł Przy ul. Dobrej 55 na warszawskim Powiślu trwają intensywne prace przy budowie gmachu naukowo-dydaktycznego, gdzie w 2022 wprowadzą się studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Inwestycja pochłonie 165 mln złotych. Szczegóły w tekście poniżej.

📢 Imprezy w Warszawie 5-7 czerwca 2020. Polecamy najciekawsze wydarzenia weekendu Czwarty etap rządowego odmrażania gospodarki umożliwił organizację imprez, plenerowych pokazów filmowych, zlotów gastronomicznych i różnego rodzaju targów. To czas, abyśmy wrócili z weekendowymi przeglądami najciekawszych wydarzeń, jakie od lat przygotowujemy dla naszych Czytelników. Przejdź do galerii i sprawdź, co będzie działo się w Warszawie od czwartku do niedzieli 4-7 czerwca 2020 roku. 📢 Wesele a koronawirus. Najważniejsze wytyczne sanitarne na wesela 2020 - sprawdź, co cię czeka na imprezie weselnej Wybierasz się w najbliższym czasie na wesele i chcesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać? Zobacz, jakie są najważniejsze wytyczne sanitarne i obostrzenia!

📢 Lotnisko Chopina w Warszawie. Co dalej z Okęciem po otwarciu CPK? Narracja narzucona przez polski rząd w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niezwykle optymistyczna. Władze niezmiennie przekonują, że superlotnisko w gminie Baranów powstanie do 2027 roku. Jeśli to się uda, całkowicie zmieni się model pracy największego jak do tej pory lotniska w Polsce, czyli portu lotniczego na warszawskim Okęciu. Osoby pracujące nad koncepcją CPK przedstawiły zamiary dotyczące Lotniska Chopina po 2027 roku. Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Pola namiotowe i kempingi w Warszawie i okolicach. Tutaj spędzisz bezpiecznie wakacje Bezpieczne, tanie i w otoczeniu przyrody - właśnie tak będą wyglądać wakacje w czasach pandemii koronawirusa. Pola namiotowe i kempingi już teraz cieszą się większym zainteresowaniem niż w ubiegłych sezonach. Przygotowaliśmy listę miejsc na biwakowanie, które zlokalizowane są w Warszawie i okolicach. Kliknij w zdjęcie, aby przejść dalej. 📢 Wzrost cen w Warszawie. Czy 2020 rok przyniósł zapowiadane podwyżki? Sprawdzamy, jak zmieniły się do tej pory opłaty Nadchodzi ogromny wzrost cen w nowym roku - taką informację często dało się słyszeć pod koniec 2019 roku. Najwyższy skok miał dotyczyć opłat m.in. za prąd, alkohol, papierosy, a nawet podstawowe produkty żywnościowe takie jak chleb. Dodatkowo stołeczny ratusz zapowiadał znaczny wzrost stawek za wywóz śmieci czy parkowanie. Po ponad pięciu miesiącach sprawdzamy, jak bardzo ucierpiały do tej pory nasze portfele. Co rzeczywiście zdrożało w 2020 roku? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do szczegółowego raportu.

