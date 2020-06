Przegląd tygodnia w Warszawie, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłum warszawiaków nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Plażowicze nie pamiętali ani o maseczkach, ani o dystansie”?

Przegląd tygodnia Warszawa od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tłum warszawiaków nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Plażowicze nie pamiętali ani o maseczkach, ani o dystansie Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim jest już otwarte. Mieszkańcy stolicy od 10 czerwca mogą korzystać z uroków największego naturalnego zbiornika wodnego w Warszawie, ale w związku z epidemią koronawirusa powinni przestrzegać aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych. Warszawiacy nie pamiętają jednak o tym, by dystansować się od innych oraz nosić maseczki. 📢 Koronawirus. W Warszawie powstało izolatorium w kontenerach. Bezdomni przechodzą tam kwarantannę W kontenerach przy ul. Wóycickiego na warszawskich Bielanach powstało izolatorium dla bezdomnych. Podopieczni mogą tam odbywać 14-dniową kwarantannę. Na miejscu mają zagwarantowaną opiekę medyczną, wyżywienie i środki higieny osobistej. Szczegóły w tekście poniżej.

📢 Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2020. Przymusowy urlop, ograniczenia socjalnego; co jeszcze na niekorzyść w Tarczy 4.0: 11.06.2020 r. Tarcza Antykryzysowa 1.0 dała pracodawcom narzędzia do ograniczania wynagrodzeń a nawet ułatwiła masowe zwolnienia pracowników, ale to było tylko delikatne preludium, do uprawnień, jakie zyskają oni gdy prezydent wkrótce zapewne podpisze ustawę, uchwaloną już przez Sejm, a znaną pod nazwą Tarczy Antykryzysowej 4.0. Zawiera ona szereg przepisów, które de facto dla wielu regulacji Kodeksu pracy chroniących prawa pracownika wprowadza swoisty „stan wojenny” – zawiesza stosowanie niektórych praw, a inne poważnie ogranicza. 📢 Rząd chce stworzyć sieć państwowych sklepów spożywczych. Pod uwagę brane jest przejęcie Żabki, Dino lub Tesco? Rząd chce stworzyć polski holding rolno-spożywczy. Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej" nie chodzi o powstanie nowej państwowej sieci sklepów, ale przejęcie już istniejącej. W grę wchodzi Żabka, Tesco albo Dino.

📢 Nowa opłata dla wszystkich posiadaczy smartfonów? Całkiem spora, bo to aż 300 zł podatku! [14.06.2020] Mowa o opłacie reprograficznej na fundusz ubezpieczeniowy dla artystów. 📢 WizzAir wznawia loty z Polski. Do których miast w Europie polecimy? Kierunki i ceny biletów z Warszawy Wizz Air wznowi loty z Polski już 17 czerwca, czyli od razu po zniesieniu zakazu lotów - informuje serwis Fly4free. Węgierski przewoźnik lotniczy ma swoją bazę m.in. w na warszawskim Lotnisku Chopina. Do jakich miast i za ile polecimy ze stolicy? Przygotowaliśmy listę destynacji. Oczywiście przed wylotem należy zapoznać się z obowiązującymi restrykcjami w danym kraju, gdyż sytuacja zmienia się dynamicznie. Kliknij w zdjęcie, aby poznać kierunki.

📢 Zara zamknie 1200 sklepów przez koronawirusa. Handel przesunie do internetu Zara – sieć sprzedająca ubrania na całym świecie – zapowiedziała zamknięcie 1200 sklepów stacjonarnych w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z deklaracjami hiszpańskiego giganta odzieżowego, ten ruch jest konieczny, ponieważ firma musi odbudować ogromne straty finansowe.

📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 Lek na koronawirusa w Polsce. Ucieka nam szansa na stworzenie leku na COVID-19. Może uratować miliony osób [12.06.2020] Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny?

📢 Tłumy na Bulwarach. Nie ma mowy o dwóch metrach odstępu. Wszyscy powinni dostać mandat? Warszawiacy tłumnie wyszli na spacer nad rzekę. Mimo obostrzeń prawie nikt nie zakrył twarzy. Za takie ryzykowne zachowanie teoretycznie każdy ze spacerowiczów mógł dostać karę - do 30 tysięcy złotych.

📢 Tęczowe Disco pod Pałacem. W Warszawie odbył się protest przeciwko dyskryminacji osób LGBT w tzw. Karcie Rodziny Tęczowe Disco pod Pałacem to odpowiedź na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. Karty Rodziny, w której znalazł się zapis m.in. o ''obronie instytucji małżeństwa, czyli związku kobiety z mężczyzną'' czy ''ochronie dzieci przed ideologią LGBT''. Osoby sprzeciwiające się dyskryminacji osób LGBT zgromadziły się więc w spontanicznej akcji, aby ''tańczyć, śpiewać i machać tęczą w kierunku Pałacu Prezydenckiego'' w ramach protestu. Szczegóły poniżej.

📢 Trwa budowa lotniska w Radomiu. Zobacz najnowszy film z drona oraz zdjęcia! 📢 Tak się walczy z koronawirusem. Pielęgniarz dokumentuje czas epidemii. Zobacz zdjęcia, które pokazują pracę szpitala zakaźnego w Poznaniu Przemysław Błaszkiewicz jest pielęgniarzem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. W czasie epidemii koronawirusa to jednoimienny szpital zakaźny, przeznaczony do leczenia chorych na COVID-19. Od kwietnia pan Przemysław swoim okiem, prosto z pierwszej linii frontu walki z pandemią - pokazuje jak wygląda praca medyków. Postanowił udostępnić nam swoje zdjęcia, by więcej osób mogło zobaczyć coś, czego nie dostrzega się będąc poza szpitalem. 📢 Boże Ciało w czasie epidemii. Tłum warszawiaków na procesji przechodzącej ulicami Starego Miasta Ze względu na epidemię koronawirusa w tym roku ulicami stolicy nie przeszła centralna procesja Bożego Ciała. Zamiast niej odbył się przemarsz ulicami Starego Miasta, który mimo krótkiej trasy nie był wcale skromny - na uroczystości pojawiły się steki warszawiaków. Czy uczestnicy stosowali się do zasad reżimu sanitarnego? Szczegóły poniżej.

