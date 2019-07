Przekazano grunty pod budowę Kliniki Budzik. Prace ruszą jesienią

Klinika „Budzik” dla dorosłych powstanie na części działki użyczonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zostanie wybudowana przez Fundację „Akogo?” obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, który będzie partnerem medycznym przedsięwzięcia - przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Siedziba kliniki powstanie w nieruchomości o powierzchni 1850 metrów kwadratowych. Za jej budowę odpowiedzialna jest fundacja "Akogo?" - prowadzona przez aktorkę Ewę Błaszczyk. W nowoczesnej placówce pomoc otrzymają osoby dorosłe w stanie śpiączki. Klinika stawia na hospitalizację, leczenie i rehabilitację.

Jak wynika z ustaleń Urzędu Marszałkowskiego - plany są bardzo ambitne. Klinika ma wdrażać pionierskie zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, których celem będzie oczywiście wybudzenie pacjentów ze śpiączki. Klinika stanie na działce należącej do mazowieckiego samorządu i jest dziś użytkowana przez Szpital Bródnowski. To nie przypadkowa lokalizacja, bowiem placówka medyczna ma stanowić zaplecze dla kliniki. - Jednym z wyzwań dzisiejszej medycyny jest przemyślane gospodarowanie zasobami. Szpital Bródnowski posiada bogate i stale unowocześniane zaplecze między innymi diagnostyczne, a przede wszystkim wybitny personel medyczny. Wszystkim co mamy, chcemy i możemy służyć - mówi Teresa Bogiel, prezes szpitala.