Przemytnicy pomogą walczyć z koronawirusem? CBŚP przekazało skonfiskowane towary na potrzeby szpitali

Jeszcze dwa miesiące temu nikt nie spodziewał się, że przemyt narkotyków lub alkoholu może przynieść nam jakiekolwiek pozytywne skutki. Tymczasem, okazuje się, że nawet skonfiskowane przez policje towary mogą pomóc w zwalczaniu epidemii Covid - 19. Sąd wydał zgodę, by materiały tekstylne zabezpieczone w ramach działań policji można było użyć ponownie, tym razem w szczytnym celu.

Na przykład, prześcieradła, w które przemytnicy zawinęli haszysz, trafią do szpitali, a inne z materiałów posłużą do uszycia masek. Przydatny okaże się także skonfiskowany alkohol, z którego będzie można zrobić płyny dezynfekujące. - Łącznie funkcjonariusze CBŚP już przekazali lub przekażą w najbliższym czasie około 11 tysięcy 600 litrów alkoholu, przeznaczonego na środki dezynfekcyjne, a także materiał tekstylny, z którego można by wykonać około 200 tysięcy maseczek ochronnych, dla służb znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z pandemią - czytamy w policyjnym komunikacie.