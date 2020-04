Przenośniki taśmowe - podstawa linii produkcyjnych

Rodzaje przenośników

Przenośniki są konstrukcjami o stosunkowo prostej budowie, a ich podstawowym zadaniem jest transport na krótkie odległości. Stąd też są nazywane urządzeniami transportu bliskiego. W najbardziej podstawowej formie składają się z podstawy, systemu rolek, jednostki napędowej z systemem przeniesienia napędu (taśma, łańcuch) oraz taśmy czy innego pokrycia roboczego.

To właśnie ono oraz kształt podstawy decydują o uniwersalności przenośników i warunkują ich podział na kategorie. W asortymencie firmy Profilex, której specjalnością są przenośniki i linie transportujące można znaleźć wiele rodzajów takich urządzeń. Wskazują one zarówno na szeroki zakres możliwości wykorzystania, jak i na zróżnicowanie najważniejszych elementów konstrukcji.

W przemyśle można spotkać:

· przenośniki taśmowe,

· przenośniki płytkowe,

· przenośniki rolkowe,

· przenośniki modularne,

· przenośniki łańcuchowe,

· przenośniki siatkowe,

· przenośniki grippowe,

· przenośniki spiralne.

Wyróżnia się też przenośniki cięgnowe i bezcięgnowe oraz z medium towarzyszącym. Różnice pomiędzy tymi wariantami polegają na sposobie przeniesienia napędu z silnika.

Budowa a przeznaczenie przenośników

Do najważniejszych elementów każdego przenośnika można zaliczyć rodzaj pokrycia roboczego. To ono w znacznym stopniu decyduje o tym, jakie materiały czy produkty mogą być transportowane.

Przykładowo przenośniki taśmowe są wykorzystywane do przemieszczania materiałów w poziomie, między stanowiskami lub w obrębie jednego stanowiska. Można na nich przemieszczać części montażowe, gotowe produkty np. podczas kontroli jakości czy też dostarczać detale do komory malowania lub suszenia.

Przenośniki taśmowe nie sprawdzają się jednak w każdej sytuacji. Jeśli transportu wymagają przedmioty okrągłe, takie jak np. piłeczki czy owoce efektywniejsze są przenośniki rolkowe lub siatkowe. Te ostatnie sprawdzają się przy przesyłaniu jaj, które są delikatne i wrażliwe na uszkodzenia. Siatka chroni je przed przesuwaniem i wzajemnym uderzaniem o siebie.

Z kolei przenośniki płytkowe są niezastąpione przy transporcie niezbyt ciężkich produktów o powtarzalnym kształcie. Są to np. słoiki, pudełka kartonowe z napojami czy butelki.

Przenośniki płytkowe, rolkowe i inne – zastosowanie w przemyśle

Popularność przenośników jest bardzo duża, a urządzenia tego typu można spotkać na większości linii produkcyjnych. Do ich zadań należy ułatwienie produkcji przez wyeliminowanie elementu ręcznego pakowania i przenoszenia.

Ponadto, odpowiednio dobrane przenośniki rolkowe czy płytkowe mogą spełniać swoje zadania w warunkach trudnych lub niebezpiecznych dla człowieka. Są to wymienione wcześniej suszarnie, czy miejsca przetwarzania materiałów o ostrych krawędziach. Przenośniki uzupełniają linie produkcyjne łącząc poszczególne stanowisk montażowe, usprawniając dozowanie składników, dostarczanie ich do kruszarek, płynów mieszalników itp.

Są też niezastąpione przy sortowaniu. Wykorzystanie specjalnej siatki o oczkach określonej wielkości pozwala na zatrzymanie na powierzchni jedynie tych elementów (np. owoców), które spełniają kryteria rozmiarowe. Poszczególne rodzaje przenośników dodatkowo mogą być wyposażane w akcesoria usprawniające prace. Są to np. wysokie burty, zgarniacze, pługi zrzutowe, separatory magnetyczne, fartuchy uszczelniające, obrotnice i wiele innych.

Dzięki nim funkcjonalność i możliwości transporterów są jeszcze większe. Przenośniki taśmowe płytkowe i inne, które produkuje firma Profilex stale podlegają usprawnieniom. Ze względu na ich znaczenie dla przemysłu projektuje się i wprowadza indywidualne rozwiązania, niezbędne na konkretnej linii produkcyjnej. Ponadto poprawiają się też materiały i rozwiązania techniczne, zwłaszcza w obszarze napędu. Obecnie taśmociągi są nie tylko coraz cichsze, ale też mniej awaryjne i łatwiejsze w serwisowaniu.