Przestępczość a koronawirus. Kradzieże, włamania i rozboje. Policja podała statystyki z ostatnich miesięcy

Czy koronawirus sprawił, że w mieście dochodziło do większej ilości włamań? A może wręcz przeciwnie? Narodowa kwarantanna odebrała "pracę" złodziejom? Jak wynika z policyjnych danych, od początku 2020 roku w stolicy i okolicach odnotowano 2 383 przypadków włamań. Najwięcej w marcu. Oznacza to, że średnio każdego dnia dochodzi do 19 włamań. STYCZEŃ: 619 włamań LUTY: 517 włamańMARZEC: 660 włamańKWIECIEŃ: 587 włamań W 2019 roku na terenie Warszawy i okolic doszło do 6437 włamań do mieszkań. To oznacza, że każdego dnia średnio dochodzi do 17 takich zdarzeń.

pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne