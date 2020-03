Przestępczość w Warszawie. Znamy najbardziej niebezpieczne dzielnice. Plaga włamań do mieszkań

Stołeczna policja cały czas poszukuje rąk do pracy. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.