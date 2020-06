Przy Pałacu Kultury i Nauki powstała nowa przestrzeń do rekreacji i wypoczynku

Nowy Skwer Sportów Miejskich pod nazwą TARAS PSW to wielofunkcyjna przestrzeń do rekreacji i wypoczynku w parku Świętokrzyskim. Mieszkańcy mogę zarówno trenować sporty miejskie, jak i odpoczywać. Do dyspozycji są m.in. skatepark, stoły do gry w ping-pong, stoły do gier planszowych i hamaki. Szczegóły w artykule poniżej.