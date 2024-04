Przy ulicy Prostej powstaje Studio A. Oto budowa wieżowca w obiektywie. Te zdjęcia robią wrażenie

- To była dla mnie naprawdę fascynująca przygoda. Nie po raz pierwszy w swojej karierze spróbowałem odnaleźć piękno tam, gdzie go nikt nie dostrzega, ale po raz pierwszy tym miejscem była budowa. Zamieniłem na chwilę przemierzanie ulic na spacer po stropach budowlanych, a podziwianie piętrzących się wokół mojej głowy wieżowców na obserwację prętów zbrojeniowych. Najbardziej intrygującymi widokami okazały się dla mnie te na Warszawę z perspektywy placu budowy. W ten sposób odnalazłem kontrasty, które stanowią od dłuższego czasu istotną część mojej fotografii – wyjaśnia Aleksander Małachowski, fotograf architektury. - Jestem dumny z efektów, gdyż po raz kolejny udowodniłem sam przed sobą, że w fotografii miejskiej najważniejsze jest widzenie – nie tylko patrzenie. Liczy się wrażliwość na detal i ukryte kształty. Zapraszam serdecznie do podziwiania wystawy – dodaje.